#Bienvenue au Maroc

Ivanka Trump a fabriqu� des produits traditionnels ?? et s'est rendue au #Maroc de #Dakhla � #Marrakech et a intelligemment fait conna�tre le Maroc en tant que destination touristique.

Et il contient un message politique pour l'�tat Hakka ??? pic.twitter.com/8Zsj1TJxs1