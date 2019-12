L’imbécile de la semaine: Il incite les étudiants à s’en prendre physiquement aux enseignants et se fait arrêter par la police. Réactions.

Les derniers rebondissements dans l’affaire Hamza mon bb, du nom de ce compte anonyme qui colporte des rumeurs et des calomnies sur des artistes, n’en finissent plus d’étonner les internautes. C’est désormais sur Dounia Batma et son entourage que l’enquête se focalise, puisque la chanteuse a été auditionnée par la police (BNPJ) et que sa soeur se trouve actuellement en état de détention.