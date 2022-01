a propos de l'affaire de Albert eboss� allah yerhmo(paix � son �me)le mec il est mort depuis 2014,et y a le Camerounais qui me dit l'�quipe de l'Alg�rie � �chou� a cause de la mal�diction d'eboss�, on est en 2021 fr�re.

pour �claircir les choses,on a pleurer de sa mort comme vous