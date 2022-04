La Gazzetta sur Karim #Benzema : "Donnez-lui le Ballon d'Or et n'en parlons plus. Le premier but qu'il s'invente est un massage cardiaque � un Real � l'agonie. La Panenka un coup de g�ant. 14 buts en C1, 41 cette saison. Le plus fort de tous" #UCL pic.twitter.com/tQP3MlUdvU