Revue du Web. CAN 2021: le Maroc fait match nul 2-2 contre le Gabon et termine premier de son groupe

L'attaquant des Lions de l'Atlas, Sofiane Boufal, tire et marque un pénalty, lors du match Gabon-Maroc, qui s'est joué au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, le 18 janvier 2022.

© Copyright : KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Kiosque360. CAN 2021: le Maroc, avec une équipe légèrement remaniée, fait match nul face au Gabon et s’assure la première place du groupe C; l’affaire Migri continue à faire jaser sur les réseaux sociaux; France: décès du jeune acteur Gaspar Ulliel, qui a incarné Yves Saint Laurent à l'écran, suite à un accident de ski. Round-up.

Par Nisrine Zaoui