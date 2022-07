Nous sommes QUALIFI�S ??



Vous �tes grands messieurs, quel caract�re de la part de nos Lionceaux !

Quel match ! Merci, nous sommes fiers de vous et nous continuons l?aventure dans ces #JMORAN2022



On vous rappelle la poule avec la France, l?Espagne et l?Algerie



JIBOHAAA ? pic.twitter.com/iaCVW2V9Sm