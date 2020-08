La blague du jour de l’annonce par Trump d’un « accord inédit » entre Israël et les Émirats arabes unis fait rire dans toutes les rédactions et chez les experts tant tout le monde sait que MbZ est déjà le toutou de Netanyahu dans le Golfe et l’ennemi des palestiniens. https://t.co/i5blt5eXrv