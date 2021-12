© Copyright : DR

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a démenti, ce mercredi 8 décembre 2021, toute recommandation émanant du Comité national scientifique et technique du Covid-19 concernant la reprise du trafic aérien et maritime.

«Suite à ce qui a été diffusé par certains médias au sujet des recommandations du Comité scientifique et technique du Covid-19 concernant la réouverture des frontières et la reprise des liaisons maritimes et aériennes, le ministère de la Santé et de la Protection sociale tient à signaler qu'aucune recommandation n'a été émise à cet égard jusqu’à l’écriture de ces lignes», indique le ministère dans un communiqué, diffusé ce mercredi 8 décembre 2021, en début de soirée.

Ce comité, souligne le ministère, se réunit chaque semaine, et à chaque fois que cela s'avère nécessaire, afin d'évaluer la situation épidémiologique nationale et internationale pour soumettre des recommandations au ministre de la Santé.

Le360 a publié cet après-midi une information relative à la non reconduction de la suspension des liaisons aériennes et maritimes par les autorités marocaines. Le journaliste, auteur de cet article, a plus de 40 ans de métier et est très vigilant par rapport à la fiabilité de ses sources. Le communiqué du ministère de la Santé soustrait le Comité scientifique à une décision qui relève effectivement d’une commission restreinte de l’Exécutif. La décision de l’Exécutif sera rendue publique avant le 13 décembre.