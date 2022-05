© Copyright : Mohamed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Le point de passage de Beni-Ansar, entre Melilia et Nador, fermé le 13 mars 2020, a rouvert dans la nuit de lundi à ce mardi 17 mai 2022, pour le plus grand bonheur des transfrontaliers. Ambiance.

A la suite de la réouverture du poste frontalier de Beni-Ansar, entre Melilia et Nador, plusieurs Marocains, présents sur place et interrogés par Le360, n’ont pas caché leur joie de pouvoir retrouver leurs proches, tout en saluant l’attention et les efforts louables menés par les autorités afin de faciliter leur transit dans d’excellentes conditions et de manière fluide.

C’est donc avec des sourires radieux, des youyous et une ambiance festive que les transfrontaliers, pleins de joie, ont été accueillis par leurs proches à Beni-Ansar. Sans surprise, les scènes d’allégresse se sont multipliées.

«Les habitants de Nador sont contents de retrouver leurs proches. Nous souhaitons remercier les autorités ainsi que toutes les parties prenantes pour leurs efforts inlassables. Cette décision va relancer davantage la dynamique commerciale de la ville», témoigne un habitant de Beni-Ansar.

Rappelons que le protocole sanitaire requis se réfère aux conditions du transport maritime entre les ports marocains et ceux espagnols: le passager doit être muni d’un pass vaccinal ou d’un test PCR négatif de moins de 72 heures.