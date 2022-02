Réouverture de l’espace aérien: 61.722 tests antigéniques effectués dans les aéroports en quatre jours

Dès leur arrivée, comme ici le 7 février 2022 à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, les voyageurs sont tenus d'effectuer un test antigénique à résultat rapide.

Depuis la réouverture des frontières, lundi 7 février, et jusqu’au vendredi 11 février, un total de 61.722 tests antigéniques rapides ont été effectués au niveau des aéroports auprès des voyageurs de plus de six ans, selon les chiffres des quatre derniers bulletins quotidiens Covid-19 du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Dès leur arrivée, les voyageurs de plus de six ans se soumettent à un test antigénique rapide systématique au niveau des points d’entrée, conformément au protocole sanitaire en vigueur. Selon les quatre derniers bulletins Covid-19, publiés chaque jour à 16h00, le nombre de ces tests s’élève à 61.722. Dans le détail, le bilan du 8 février de 16h00 fait état de 13.492 tests antigéniques rapides qui ont été effectués au niveau des aéroports auprès des voyageurs durant les 24 heures qui ont précédé la publication de ce bulletin. En ce qui concerne les chiffres du 9 février, il en ressort que 14.802 tests antigéniques rapides ont été effectués. Quant au bulletin du 10 février, il fait état de 18.457 tests antigéniques rapides qui ont été effectués au niveau des aéroports chez les voyageurs. En outre, celui du 11 février indique que 14.971 tests ont été réalisés. Réouverture des frontières: voici le protocole sanitaire pour les voyages internationaux A titre de rappel, les voyageurs de plus de six ans qui se rendent au Maroc doivent subir un test antigénique rapide systématique au niveau des points d’entrée. Des prélèvements aléatoires pour des tests PCR sont également effectués. En cas de positivité du test antigénique rapide à l’arrivée, un traitement en auto-isolement à domicile, ou à l’hôtel s’il s’agit d’un touriste, selon le protocole national en vigueur, sera effectué si le voyageur est asymptomatique ou présente un tableau bénin. Au cas où le passager présente une symptomatologie modérée, il sera procédé à une prise en charge en milieu hospitalier, public ou privé, selon le protocole national en vigueur.

Par Majda Benthami