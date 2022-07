© Copyright : Hamdi Yara / Le360 (capture image vidéo)

L’élève Meriem Essalami a décroché la meilleure note au baccalauréat national avec une moyenne de 18,54/20 dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Le 360 l'a rencontrée.

Meriem Essalami, qui était scolarisée dans l’établissement La Sirène d’Or à Laâyoune a obtenu une moyenne de 18,54/20 au baccalauréat. Il s’agit de la meilleure moyenne de la région Lâayoune-Sakia El Hamra.

Filmée par Le360, la jeune bachelière a dit toute sa joie et son extrême satisfaction suite à ses résultats: «j’ai réussi grâce à Dieu et grâce à l’aide de mes chers parents», et d'enchaîner avec cette expression, en français: «on récolte ce que l’on sème».

Une manière pour Meriem de prouver que son travail acharné a apporté des résultats et a été couronné par la meilleure note au baccalauréat dans toute la région.

Son baccalauréat en sciences économiques en poche, Meriem ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et compte bien poursuivre sur la voie de la réussite: «il ne faut pas s’arrêter, car qui n’avance pas, recule».

Son père, Moulay El Bachir Essalami, a décrit l’ambition de sa fille, dont il est très fier et ne se cache pas. «Meriem a toujours aimé étudier depuis le commencement de sa scolarité. Elle est très indépendante et nous n’étions jamais obligés de lui courir après pour qu’elle apprenne ses cours. Bien plus que cela, c'est une grande passionnée de lecture. Elle s’intéressait même aux ouvrages qui n’étaient pas inclus dans le programme scolaire».