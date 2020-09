48% des réfugiés au Maroc sont des Syriens et 16% des Yéménites.

En partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a enquêté sur le quotidien des 7.000 réfugiés au Maroc, reconnus par l'ONU, au cours de la période du confinement sanitaire. Voici les chiffres marquants de cette étude conjointe.

Evaluer l’impact de la pandémie du Covid-19 sur la situation économique, sociale et psychologique de 7.000 réfugiés reconnus au Maroc par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR): les résultats de cette enquête, menée conjointement entre l'organisation onusienne et le Haut-Commissariat au Plan (HCP), entre les 2 et 8 juin derniers, viennent d’être rendus publics.

Cette enquête menée sur un laps de temps de six jours, a ciblé un échantillon de 600 ménages, représentatif des différentes catégories des réfugiés.

«Les objectifs assignés à cette investigation consistent à recueillir des informations sur le comportement des réfugiés, dans le contexte du confinement sanitaire et à évaluer leur accès aux produits de consommation et d’hygiène, aux sources de revenus, aux services de santé et à l’enseignement», explique une note introductive.

