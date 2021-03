© Copyright : DR

Kiosque360. Au nombre de 10.000, les mineurs marocains irréguliers sur le territoire espagnol représentent plus de 50% de ceux issus de l’Afrique et environ 7% de l’ensemble des mineurs en situation irrégulière dans la péninsule ibérique. Les détails.

Le nombre de mineurs marocains irréguliers en Espagne serait particulièrement important dans l’ensemble des flux migratoires du Sud vers le Nord. En effet, représentant plus de 10.000 sur les 147.000 mineurs recensés dernièrement dans la péninsule ibérique, les Marocains représentent environ 7% de cette population. Et sur les 19.000 mineurs irréguliers en provenance de l’Afrique, les enfants marocains représentent plus de 50%, selon des statistiques rendues publiques par la section espagnole de l’ONG Save the Children.

Une situation qui interpelle, fait remarquer le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son édition du mardi 2 mars. Ces mineurs, précise le quotidien, sont confrontés à d’énormes difficultés sur le territoire de la péninsule ibérique. Sans abris ou du moins sans habitat salubre, ils sont exposés à la pauvreté, à l’exclusion sociale, à la violence, rencontrent moult difficultés pour accéder aux soins, aux bancs de l’école et vivent constamment dans la peur. De même, révèle le rapport de cette ONG, ces mineurs en situation vulnérable ne disposent pas de protection sociale et sont souvent maltraités, ce qui les met en danger perpétuel et les expose au trafic d’êtres humains, surtout à la traite des enfants.

Leur situation irrégulière sur le territoire espagnol complique également la question de leur accès à la justice. Par ailleurs, le quotidien rappelle les traitements inhumains infligés aux mineurs marocains dans les centres de rétention, traitements dévoilés dans une vidéo qui a largement circulé sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, rappelle Al Ahdath, montrait des policiers de la Guardia Civil rouant de coups de jeunes enfants marocains dans un centre d’accueil pour mineurs aux Îles Canaries. Ces scènes ont suscité l'indignation au Maroc et ailleurs.