RAM: des vols spéciaux vers la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie et la Mauritanie, du 1er au 31 janvier

Un avion de la compagnie nationale, Royal Air Maroc.

Suite au prolongement de la suspension des vols aériens depuis et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022, RAM a annoncé, dans une nouvelle mise à jour, la programmation de vols spéciaux au départ du Maroc et à destination de la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et la Mauritanie, du 1er au 31 janvier 2022.

Les vols aériens depuis et vers le Maroc étant suspendus jusqu’au 31 janvier 2022, Royal Air Maroc (RAM) a indiqué hier, vendredi 24 décembre, sur son compte Twitter, avoir instauré du 1er au 31 janvier 2022, des vols spéciaux, soumis à autorisation exceptionnelle, au départ du Maroc et à destination de la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie et la Mauritanie. Nous informons nos Clients que des vols exceptionnels (soumis � autorisation exceptionnelle) au d�part du Maroc et � destination de la Belgique, Espagne, France, Italie et la Mauritanie sont programm�s entre le 01 et 31 Janvier 2022. 2/3 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 24, 2021 La compagnie aérienne nationale tient également à rappeler à ses clients l’obligation de se conformer aux exigences sanitaires des pays de départ et d’arrivée. Pour plus d'info, rendez-vous sur notre site : https://t.co/wdqI5xusFf

Les Clients sont tenus de se conformer aux exigences sanitaires des pays de d�part et d?arriv�e. 3/3 — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 24, 2021 L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé hier, vendredi 24 décembre, le prolongement de la suspension des vols aériens depuis et vers le Maroc jusqu’au 31 janvier 2022. RAM maintient ses vols spéciaux jusqu’au 31 décembre 2021 Le comité interministériel en charge du suivi de la pandémie avait, quant à lui, annoncé la fin du dispositif de rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger, le jeudi 23 décembre, à cause de «la propagation fulgurante du variant Omicron à l'échelle planétaire et sa progression préoccupante dans le voisinage européen du Maroc».

Par Majda Benthami