RAM annonce la programmation de vols spéciaux vers la Belgique, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie et la Turquie

Un policier contrôle les documents sanitaires des voyageurs à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, le 3 septembre 2021.

© Copyright : Adil Gadrouz-Le360

Dans une nouvelle mise à jour, RAM a annoncé que des vols spéciaux, soumis à autorisation spéciale, au départ du Maroc et vers la Belgique, le Canada, l’Espagne, la France, l’Italie et la Turquie seront programmés les 6 et 7 décembre 2021.

Suite à la décision du Maroc de suspendre, dès lundi 29 novembre 2021 à 23h59, l’ensemble des vols aériens à destination et en provenance du Royaume pour une durée de deux semaines, RAM indique, sur Twitter, avoir instauré des vols spéciaux, les 6 et 7 décembre 2021, au départ du Maroc et vers la Belgique, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et la la Turquie. MISE A JOUR - VOLS SPECIAUX



Plus d'info: https://t.co/wdqI5xusFf — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 2, 2021 La suspension de l'ensemble des vols de passagers à destination du Royaume pour une durée de deux semaines, intervient suite à la propagation du nouveau variant du virus du Covid-19, Omicron (B.1.1.529), notamment en Europe et en Afrique, afin de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et protéger la santé des citoyens. Une évaluation de la situation sera effectuée dans une dizaine de jours afin d'ajuster, au besoin, les mesures.

Par Majda Benthami