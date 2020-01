La société civile a organisé un sit-in pour manifester son indignation et condamner la barbarie, dans le centre-ville de Rabat, le 19 juillet 2019, après l'assassinat de Hanane.

Le procès de l'affaire de Hanane, une jeune femme qui avait été violée, torturée et tuée de sang froid en juillet 2019 dans le quartier El Mellah de Rabat, a été reporté au 10 février. Le principal accusé a reconnu les faits et a précisé à son avocat avoir agi par esprit de vengeance.

Le principal accusé du meurtre de Hanane, une jeune femme qui avait été violée, torturée, puis assassinée en juillet 2019 dans le quartier El Mellah, dans la médina de Rabat, a avoué à son avocat avoir commis ces actes barbares, suivis de l'assassinat de la jeune femme, par esprit de vengeance.

Après avoir découvert une "infidélité" de Hanane alors qu'il se trouvait en prison, l'homme a souligné, dans des propos qu'il a tenus devant son avocat qu'il a tout simplement voulu se venger.

La première audience du procès de cette affaire, prévue hier, lundi 20 janvier 2020 à la cour d'appel de Rabat, a été reportée au 10 février prochain.

Un autre coupable, un homme qui a filmé des images des scènes de torture et de viol de Hanane, lesquelles, diffusées sur les réseaux sociaux, ont secoué la toile et provoqué une véritable onde de choc, s'est, lui, défendu, et a souligné qu'il avait cru bien faire en filmant ces scènes, car il avait, a-t-il déclaré, l'intention de remettre cet extrait vidéo aux autorités, "pour aider la victime".

Les agents de la Police judiciaire de Rabat avaient procédé à l'arrestation de dix personnes, toutes impliquées dans ce crime.