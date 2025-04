Rabat: en prélude à la CAN et au Mondial, un forum pour dire stop au hooliganisme

Mohamed El Yacoubi, wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, a ouvert ce forum auquel ont participé des élus et des représentants de la société civile, de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), des médias et des administrations, afin de sensibiliser à l’importance du sport en tant qu’instrument éducatif, sportif et récréatif. «Ce forum régional intervient alors que le Maroc connaît une dynamique sportive exceptionnelle, avec l’organisation de la CAN et du Mondial», a déclaré le wali à l’ouverture de cette rencontre, similaire à d’autres organisés récemment dans d’autres régions.

Comme un leitmotiv, une phrase est revenue chez les intervenants: «Le sport et le football sont des jeux, des spectacles, des loisirs où l’on s’amuse avec responsabilité avant de rentrer chez soi», ont martelé différents participants devant une assistance nombreuse dans la salle Bahnini, contiguë au siège du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

«Nous voulons encourager la culture du “supportérisme” sportif après la très honorable participation du Maroc au Mondial du Qatar 2022», a affirmé dans une déclaration pour Le360 Abdeslam Belkchour, président de la Ligue nationale de football professionnel.

Mustapha Moufid, préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, a insisté sur «le rôle de chacun d’entre nous, famille, école, jeunesse, élus, médias doivent contribuer au développement fair-play sportif», citant notamment le comportement exemplaire des supporters dans les Pays-Bas.

«L’organisation de ce forum vise principalement à renforcer les liens entre les supporters sportifs, les clubs, les autorités publiques et d’autres acteurs afin de hisser ce partenariat à un haut niveau de professionnalisation lui permettant d’organiser des évènements mondiaux», selon les organisateurs.