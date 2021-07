© Copyright : DR

Kiosque360. Deux détenus de la prison Al Arjat 2 à Salé, conduits à la cour d’appel de Rabat dans le cadre de l’instruction de leur affaire par le juge d’instruction, ont réussi à prendre la fuite, juste après l’audience. Les détails.

Poursuivis par le parquet général de Rabat pour constitution d’une bande criminelle et vols qualifiés, deux détenus de la prison Al Arjat 2 à Salé ont été conduits, jeudi, devant le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat. Après l’audience, le juge d’instruction a décidé de poursuivre l’instruction lors d’une prochaine audience. C’est à ce moment que les deux détenus, pourtant menottés, ont réussi à fausser compagnie à leurs geôliers avant de prendre la poudre d’escampette, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 10 et 11 juillet.



Cet acte criminel a mis en état d’alerte les services de police et de gendarmerie à la cour d’appel de Rabat qui ont ratissé toute la zone sans résultat. Un mandat de recherche à l’échelle nationale a été immédiatement lancé contre les deux détenus et une enquête a été ouverte par le parquet général. Vingt-quatre heures après cette fuite, les services de police ont effectué à l’aube de vendredi, une descente aux domiciles des familles des deux mis en cause, mais sans résultat.



Les recherches, précisent les sources du quotidien, se poursuivent, en coordination avec les différents services sécuritaires afin d’arrêter les deux individus et les déférer de nouveau devant la justice, avec des circonstances aggravantes. Quant aux responsables du circuit de déplacement des détenus de la prison au tribunal, ils seront au cœur d’une autre enquête.



Les deux détenus, rappelle le quotidien, ont été interpellés, il y a deux mois, suite à plusieurs plaintes pour vols qualifiés dans la préfecture de Temara. Après la période de garde à vue, ils ont été déférés devant le procureur général près la cour d’appel de Rabat, qui a décidé de confier l’affaire au juge d’instruction près la même cour d’appel. Activement recherchés, les deux mis en cause vont, par cet acte de fuite, alourdir la peine légalement encourue.