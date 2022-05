© Copyright : das.ac.ma

La première rentrée scolaire de Dar Essalam American School, une école américaine basée à Rabat qui accueillera les élèves de la maternelle à la terminale, est prévue le 1er septembre 2022.

Portée par le groupe Education Development Company (EDC), premier opérateur dans le secteur de l'enseignement privé au Maroc, Dar Essalam American School accueillera ses premiers élèves le 1er septembre prochain.

Un communiqué de l’école indique que les inscriptions sont ouvertes pour les classes de pre-K (4 ans) jusqu’au Grade 9 (14 ans), afin de préparer l’entrée dans le cursus du baccalauréat international dans les meilleures conditions.

Dar Essalam American School se présente comme un établissement valorisant une «approche pédagogique unique et innovante qui combine deux des meilleurs systèmes d’éducation reconnus dans le monde: la pédagogie finlandaise et le curriculum américain».

La pédagogie de cette école est basée sur une approche centrée sur l’élève, un apprentissage par projets et par l’expérimentation et des espaces intérieurs et extérieurs modulables. Elle dispense un programme d’enseignement américain ou l’anglais est la langue d’instruction, mais une attention «très particulière» est portée à l’apprentissage de langue arabe et de la langue française, indique-t-on.

Un des piliers de l’enseignement à l’école est la culture, l’histoire et les valeurs marocaines, qui seront véhiculées à travers un parcours culturel et entrepreneurial permettant aux élèves de découvrir le monde qui les entoure, souligne l’école dans un communiqué.

L’équipe pédagogique de Dar Essalam American School est composée d’enseignants «sélectionnés et triés sur le volet, avec une expérience moyenne de 16 ans dans l’enseignement au sein d’écoles américaines à travers le monde». Ce corps enseignant international provient notamment des Etats-Unis, d’Australie, du Royaume-Uni et de Finlande, précise-t-on.

Le campus «Dar Essalam American School», bâti sur un terrain de cinq hectares dans le quartier de Hay Riad, a été conçu en espaces modulables qui offrent une très grande flexibilité dans leur utilisation au gré des besoins et des activités proposées. Le campus est également équipé d’infrastructures académiques, artistiques et sportives répondant aux meilleurs standards internationaux.

La conception du campus a été réalisée par FXCollaborative, un cabinet d’architecture américain qui bénéficie d’une longue expérience dans la réalisation d’écoles américaines de par le monde.

Les inscriptions pour 2022-2023 sont ouvertes sur le site Internet de l’établissement.