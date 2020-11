© Copyright : DR

Kiosque360. Plusieurs villas luxueuses, dont certaines appartenant à des personnalités, ont été victimes d’une série de cambriolages dont l’auteur vient d’être identifié et présenté devant la justice.

Le mystère entourant une série de vols par effraction commis dans plusieurs villas prestigieuses du quartier Riad, à Rabat, est enfin levé. L’auteur présumé est désormais devant la justice et devrait très rapidement être jugé.

Dans son édition du lundi 16 novembre, Assabah rapporte qu’une personne soupçonnée d’être l’auteur de la série de cambriolages de villas, qui a récemment secoué la capitale, a été présentée devant la Chambre criminelle du tribunal de Rabat. Le jugement ne devrait d’ailleurs pas tarder, l’affaire étant déjà portée en délibération.

Les faits remontent à plusieurs semaines, lorsqu’un individu, vraisemblablement un SDF, s’est introduit dans plusieurs villas prestigieuses du quartier Riad pour dérober diamants, perles, pierres précieuses, or et autres objets de grande valeur. Il s’armait de pinces et d’un marteau pour déjouer tantôt les clôtures, tantôt les fenêtres des maisons et s’y introduire. Selon les premières estimations, basées notamment sur les dépositions des victimes, au moins 64 pièces de grande valeur ont été dérobées dans plusieurs habitations luxueuses.

D’après Assabah, les services de police ont identifié l'auteur des cambriolages, un jeune homme de 27 ans, SDF et originaire de Meknès, lorsqu'ils ont lancé une vaste opération de recherche qui a rapidement débouché sur la localisation de l’individu dans une prison, à des centaines de kilomètres du lieu des cambriolages. Il était, en fait, écroué dans la prison d’Azrou dans le cadre d’une autre affaire criminelle.

Par ailleurs, la publication précise que le cambrioleur profitait des voyages de ses victimes pour s’introduire dans leur domicile. Parmi elles, figure une architecte, proche d’une personnalité connue. Dans sa maison, il a volé des bijoux ornés de diamants, des pierres précieuses, des ordinateurs et des vêtements de sport. Il s’agirait probablement de la victime ayant subi le plus de dommages dans cette affaire, au moins 42 objets de grande valeur lui ayant été dérobés. Elle et d’autres victimes ont, dans un premier, soupçonné un gardien de nuit d’être l’auteur de cette série de vols. Mais celui-ci a finalement été innocenté après l’identification du vrai cambrioleur.