Kiosque360. C’est un nouveau scandale de pédophilie qui vient d’éclater dans une salle d’aérobic, où un coach de 59 ans a été confondu par des caméras et des enregistrements vidéos en train de harceler sexuellement des élèves mineures.

Selon des informations rapportées par le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 8 octobre, une salle d’entraînement à Rabat, dédiée au karaté et à l’aérobic, a été le théâtre d’un scandale de pédophilie. En effet un coach de 59 ans, propriétaire de ladite salle, profitait des exercices qu’il dispensait à ses élèves mineures pour pousser trop loin son initiation, à travers des gestes trop agressifs.

Le pédophile aurait d’ailleurs subitement quitté Rabat pour sa région natale quand il a su qu’une plainte pour agression sexuelle avait été déposée contre lui au niveau de la police de Rabat par le père de l’une des mineures agressées. Il se serait rendu dans son village natal près de Marrakech. Après avoir appris que la justice avait ordonné la perquisition de son domicile, il a décidé de se rendre volontairement.

Six mineures interrogées par le juge ont confirmé avoir été victimes de harcèlement sexuel de la part de leur coach, qui allait jusqu'à toucher leurs parties intimes. Selon ces dernières, le pédophile convoquait parfois à l’écart l’élève plaignante, sous prétexte de lui apporter de l‘eau dans un lieu isolé situé à un autre étage. Mais quand elle revenait quelques minutes plus tard, ses collègues remarquait qu’elle était toujours en pleurs.

Selon les explications données par le coach lui-même pour se défendre, ses actes n’ont rien de répréhensible, car il s’agirait, toujours selon lui, de gestes qui entrent dans le cadre des entrainements qu’il dispense à ses élèves. Des employés travaillant au sein de l’association dont dépend la salle de sport du pédophile ont déclaré n’avoir jamais remarqué les actes incriminés du coach. Cependant, la police aurait mis la main et visionné plusieurs caméras de surveillance ainsi que des enregistrements «DVR» qui montrent clairement que le coach de karaté et d’aérobic s'est bel et bien rendu coupable de gestes obscènes à l’encontre de ses élèves.