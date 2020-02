© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Kiosque360. C’est le branle-bas de combat aux services d’hygiène de Rabat, qui viennent d’être mis en alerte par le maire le capitale. En cause, la prolifération inquiétante des rats dans les ruelles de l’ancienne médina.

Le maire PJDiste de Rabat, Mohamed Seddiki, vient de mettre en alerte les services d’hygiène relevant de la Commune urbaine de Rabat en vue de faire face au pullulement sans précédent des rats d’égout dans tous les recoins de l’ancienne médina de Rabat, et plus particulièrement dans le quartier Boukroune.

Selon le quotidien Al Akhbar qui, dans son édition du mardi 4 février, se base sur des informations fournies par des habitants de Boukroune, les agents de commune et du service d’hygiène sont effectivement intervenus ce lundi matin sur place. En plus de l’épandage de raticides au niveau des égouts, dont certains ont également été curetés, il a été procédé au colmatage de tous les brèches et trous qui servaient d’itinéraires aux bestioles.

Al Akhbar rappelle que cette intervention salutaire a été l’œuvre des agents relevant de la commune de Rabat-Hassan car, explique Adil Aghemhi, conseiller communal à Rabat et membre de l’opposition, l’arrondissement de l’ancienne médina, relevant des compétences de l’élue PJDiste Souad Zakhnini, ne dispose ni de services d’hygiène spécialisés en dératisation, ni d’un poste budgétaire dédié. Arguant que cette mission relève désormais des prérogatives du Conseil de la ville de Rabat, le Conseiller de l’opposition laisse entrendre qu’il s’agit là d’un petit coup de main entre PJDistes. Et ce d’autant que la population de Boukroune sonne l’alarme sur la prolifération des rats depuis plusieurs années.

Les jeunes du quartier, contactés par le journal, estiment que la situation a frôlé le seuil de la catastrophe. Cette intervention des services d’hygiène a été précipitée par une récente vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux et montrant une invasion sans précédent de rats. Pourtant, ajoutent ces jeunes, Boukroune était la fierté de l’ancienne médina grâce à ses nombreux commerces très courus, notamment ses bijouterie et ses magasins de tissus de grande valeur.