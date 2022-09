© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

VidéoLes participants à la 38e édition du Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal sont arrivés, mercredi soir, 21 septembre 2022, à Dakhla pour une escale, avant de poursuivre jeudi leur périple à Nouadhibou en Mauritanie et à Saint-Louis au Sénégal.

Les participants à la 38e édition du Rallye aérien Toulouse Saint-Louis du Sénégal ont fait escale mercredi 21 septembre 2022 à Dakhla, avant de reprendre leur périple à Nouadhibou en Mauritanie, puis à Saint-Louis au Sénégal.

Initié par l’association Air Aventures, avec le soutien de la région Occitanie-Midi-Pyrénées et de la municipalité de Toulouse, en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint Exupéry, ce rallye aérien qui se poursuit jusqu’au 30 septembre, est marqué par la participation de 26 équipes représentant sept nationalités à savoir la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, la Belgique et le Pérou.

Dans une déclaration pour Le360, Jean Jacques Galy, directeur du Rallye, signale que cet évènement, qui existe depuis 40 ans, est parti de Toulouse le 17 septembre avant de faire escale à Alicante en Espagne, puis Tétouan, Casablanca, Agadir, Tarfaya et Dakhla. «Cela fait trois ans que nous ne sommes pas venus ici puisque la pandémie du Covid-19 nous a empêchés de faire notre rallye comme nous avions l’habitude de le faire depuis 40 ans», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre: «C’est un rallye qui commémore la mémoire des pilotes de l’aéropostale et des lignes Latécoère qui faisaient ce trajet il y a de cela presque 100 ans avec des avions “cages à poules”, des avions très fragiles, et ils avaient plus de difficultés que nous en avons pour faire ce trajet».

Pour sa part, Véronique Jobic, participante au Rallye Toulouse Saint Louis du Sénégal 2022 exprime sa satisfaction quant à l’organisation de cet évènement et de son déroulement. «Nous sommes très bien encadrés, le rallye se passe très bien et c’est surtout sympathique de reprendre le chemin de Saint-Exupéry pour l’aéropostale. Nous sommes toujours bien accueillis partout où l’on va. Je suis ainsi ravie de faire partie de cette équipe fantastique».

Thierry Sentous, membre du comité d’organisation du rallye, s’est dit très heureux de revenir à Dakhla. «C’est une ville très importante qui s’appelait Villa Cisnéros au moment de l’occupation espagnole et qui était un relais très important pour les pilotes des lignes aériennes Latécoère et celles de l’aéropostale». Ce membre du staff d’organisation rappelle que Dakhla, à l’époque, était le seul endroit où les pilotes pouvaient s’arrêter pour se ravitailler, refaire le plein de carburant, se reposer, réparer les pannes des avions et des moteurs quand cela s’avérait nécessaire.

Créé en 1983, ce rallye rend hommage aux pionniers de la Compagnie générale aéropostale, qui partaient de Toulouse-Montaudran pour livrer le courrier dans l’hémisphère Sud, en suivant la ligne tracée par l’aviateur français Pierre-Georges Latécoère entre 1918 et 1925.

Cette ligne a été empruntée par des aviateurs ayant marqué l’histoire de l’aviation, comme l’écrivain-pilote Antoine de Saint-Exupéry, Mermoz, Daurat et Guillaumet.