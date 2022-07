© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Kiosque360. Quatre individus, dont un fqih, ont été interpellés en flagrant délit de creusement dans une zone relevant de la province de Settat à la quête d’un trésor. Une enquête a été ouverte. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Assabah.

Dans la province de Settat, les autorités ont réussi à neutraliser un gang criminel spécialisé dans la chasse au trésor, dirigé par un charlatan originaire de la ville de Beni Mellal. Selon les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans sa livraison du 27 juillet, une perquisition a permis aux éléments de la Gendarmerie royale d’interpeller les suspects.

A l’issue de cette perquisition, quatre individus ont été interpellés en flagrant délit. D’après les sources du quotidien, ces suspects étaient engagés dans un processus de creusement dans une zone relevant de la province de Settat en vue d’extraire un trésor avant l’arrivée des éléments de la Gendarmerie royale.

D’après les premiers éléments de l’enquête menée par les autorités locales, le gang est composé de trois délinquants, en plus d’un Fqih, considéré par les sources du quotidien comme leader d’une organisation criminelle qui recourt à la sorcellerie et des machinations développées pour chasser les trésors et extraire l’or.

Selon des sources concordantes citées par le quotidien, l’activité criminelle du gang a été révélée au grand jour à la suite d’un un raid des éléments de la Gendarmerie royale qui intervient dans le cadre de sa politique anticipative pour prévenir le crime organisé. Ils ont été alertés par les opérations de creusement engagées par les quatre individus.

Lors de cette perquisition, les éléments de la Gendarmerie royale ont pu saisir plusieurs matériaux et outils utilisés par les suspects dans leur quête des trésors, ainsi que des talismans utilisés par le fqih dans le cadre de ses activités de sorcellerie.

Toujours selon les sources du quotidien, la Gendarmerie royale a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour connaitre les circonstances de ce crime. Les quatres suspects ont été déférés, quant à eux, devant le procureur général du roi près le tribunal de première instance.