© Copyright : DR

Les équipes d'intervention ont réussi à maîtriser les feux de forêt enregistrés, la veille, au niveau de la forêt de Jbal Ammar Teskart (commune de Lehri, cercle de Khénifra) et de la forêt de Bouidar (commune de Grouchen, cercle de Lekbab), apprend-on auprès des autorités locales de la province de Khénifra.

Les équipes d’intervention étaient composées de centaines de membres des Forces armées royales, de la Protection civile, des Eaux et forêts, des autorités locales, de la Gendarmerie royale et des Forces auxiliaires, ainsi que des éléments de la Promotion nationale et des volontaires de la population locale, explique la même source.



En renfort de ces équipes, des engins extincteurs, de camions citernes et de deux bombardiers Canadairs ont été mobilisés, ces derniers ayant effectué six interventions jusqu’à hier matin, mercredi 3 août 2022.

Les équipes d’intervention ont dû faire face à plusieurs obstacles, dont la difficulté du relief, qui a compliqué l’intervention terrestre, la densité du couvert végétal, des vents forts et des conditions météorologiques défavorables.

S’agissant des dégâts, les flammes ont ravagé près de 200 hectares de couvert végétal, composé essentiellement de chênes verts et de genévriers, sans causer de pertes humaines.

La mobilisation en ressources humaines et en équipements se poursuivra, au même titre que les interventions de terrain par voie terrestre et aérienne, jusqu’à l’extinction définitive de ces incendies, assure-t-on.