Kiosque360.

Ce 25 juillet, les éléments de la police judiciaire relevant de la préfecture de police de Tanger ont déféré devant le procureur général du Roi près le tribunal de première instance cinq saoudiens et cinq jeunes femmes marocaines en état d’arrestation. Ces derniers ont été interpellés deux jours plus tôt dans une villa dédiée à la prostitution pour les étrangers.



Dans sa livraison du 26 juillet, le quotidien Assabah rapporte ainsi que les dix accusés, soutenus par leurs avocats respectifs, attendaient la veille d’être présentés devant le parquet général. Selon le journal, les dix individus ont été interpellés deux jours plus tôt suite à une perquisition d’une villa située dans le quartier Mister Khouch de la ville du détroit.



Cette perquisition intervient suite à des informations rapportées par les services de renseignements généraux relatives à l’activité suspecte dans cette villa située dans le quartier tangérois Mister Khouch. Dès la réception de ces informations, les éléments de la police se sont rendus sur place et ont prévenu le parquet général de l’état du flagrant délit.



Suite à cette opération, cinq saoudiensdont dont l'âgé se situe entre 34 et 47 ans ont été interpellés. En outre, cinq jeunes femmes marocaines, âgées de 18 à 28 ans, ont été également interpellées. Celles-ci, selon le quotidien Assabah, sont pour la plupart originaires d’autres villes du Royaume. Plusieurs objets ont été saisis pour les besoins de l’enquête. Les PV établis détaillent la méthode de rencontre et la médiation entre les Saoudiens et les Marocaines et la location de la villa perquisitionnée.

Par ailleurs, des mandats de recherche ont été lancés à l'encontre des individus cités par les dix prévenus lors de la procédure d’enquête menée par la police judiciaire sous l’autorité du parquet compétent. Enfin, le quotidien Assabah rappelle les réseaux de prostitution des étrangers sont actifs dans la ville de détroit.