Kiosque360. C’est à partir de ce mois de novembre courant que les malades atteints de Covid-19 seront pris en charge et remboursés dans le cadre de l’Assurance maladie obligatoire. Selon la grille tarifaire, les prix des traitements des malades vont de 827 à 28.500 dirhams, suivant leur état.

Dans son édition de ce mercredi 4 novembre, le quotidien Assabah rapporte que les organismes gestionnaires de l’Assurance maladie obligatoire, qu’il s’agisse de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ou de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS), commenceront à partir de ce mois de novembre la prise en charge et le remboursement des frais de maladie pour les personnes atteintes de Covid-19. Cette prise en charge concerne le diagnostic, le suivi du malade atteint de Covid-19 et les traitements prescrits au patient.

L’Agence nationale de l’assurance maladie a officiellement publié tout le protocole thérapeutique de prise en charge des malades atteints de Covid-19 auprès de la CNSS, de la CNOPS et des acteurs de la couverture médicale de base, mais aussi des professionnels de la santé. La grille tarifaire des prestations et de remboursement a été également établie. Assabah précise que cette grille tarifaire diffère selon qu’il s’agisse d’un traitement effectué au niveau d’un hôpital public ou dans une clinique privée, mais aussi selon l’état clinique et évolutif du malade dont les cinq stades gradués vont de l’asymptomatique à l’état critique, en passant par les cas plus ou moins graves.

Pour ce qui est du diagnostic, Assabah ajoute qu’il coûte 80 à 150 dirhams dans le secteur privé et 50 à 75 dirhams dans les CHU, alors que l’examen biologique PCR est de 500 dirhams dans les deux secteurs.

Quant au traitement des deux premiers stades de la maladie (dont l'examen sérologique), les frais sont fixés à 820-827 dirhams dans le privé, sans compter les prix des médicaments. Pour le public, ces prix sont de 720-733 dirhams. Pour ce qui est du 3e stade de la maladie, le traitement grimpe à 1.000 dirhams, avant de frôler les 9.000 dirhams (8.917 dirhams plus exactement) pour le 4e stade. Enfin, pour le cas le plus critique, qui exige la réanimation et la prise en charge respiratoire, le coût culmine à 28.572 dirhams dans le privé.