Depuis le lancement du programme d’appui au renouvellement des taxis, le programme a connu un intérêt croissant auprès des professionnels. Selon le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, qui s’exprimait ce lundi 30 mai 2022 à la Chambre des représentants, près de 56.000 véhicules neufs ont été mis en circulation.

En réponse à une question orale à la Chambre des représentants, Abdelouafi Laftit, ministre de l'Intérieur, quelque 56.000 demandes de renouvellement de petits et grands taxis ont été approuvées jusqu'à présent, dans le cadre du programme national de renouvellement du parc des taxis.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que le Maroc compte 77.100 taxis, soit 44.600 grands taxis et 32.500 petits taxis, et 150.000 conducteurs professionnels. Il a précisé que son département a récemment adressé la circulaire n°444 aux autorités locales, les walis et les gouverneurs en l’occurrence, édictant de nouvelles conditions et critères pour l’exploitation des agréments de taxis.

Ce document annonce une série de mesures visant à mettre de l’ordre dans cette activité. C’est ainsi que désormais seuls les conducteurs professionnels, titulaires d’un permis de confiance et de la carte de conducteur professionnel, peuvent conclure des contrats de délégation des permis d’exploitation des taxis avec les bénéficiaires des agréments. Il s’agit également de la limitation du nombre d’agréments exploités par les personnes physiques à un seul.

Et afin d’améliorer les conditions sociales des conducteurs de taxi, poursuit Abdelouafi Laftit, le ministère a élaboré une stratégie de travail, laquelle repose sur cinq piliers: l’amélioration des mécanismes de régulation et de contrôle du secteur, le renforcement de la professionnalisation du métier, la modernisation et l’amélioration des services proposés, la formation et la valorisation des compétences des chauffeurs professionnels et la mise à niveau du système d’information de la gestion du transport par taxis.