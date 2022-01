Depuis quelques années, les flamants roses ont commencé à déserter ce lac naturel de Tanger à cause d’une série de nuisances.

Près de Tanger, les défenseurs de l’environnement se font beaucoup de soucis pour un lac naturel, l’un des principaux refuges et lieux de transit pour les flamants roses. Explications en images.

Ce lac naturel se trouve aux environs de Tanger, près de la forêt diplomatique, plus connue chez les habitants de la ville par son surnom «Ghabat Mirikane».

Historiquement, ce site naturel classé RAMSAR (convention relative aux zones humides d'importance internationale et particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau), a servi comme lieu de halte pour des oiseaux migrateurs et surtout les flamants roses qui quittent le froid de l’Europe pour des climats plus cléments en Afrique.

Sauf que, depuis quelques années, ces oiseaux ont commencé à déserter ce lac naturel de Tanger à cause d’une série de nuisances.

Les défenseurs de l’environnement pointent du doigt l’urbanisation galopante génératrice de déchets inertes et d’eaux usées qui sont déversés près dudit lac, des immeubles qui sortent de terre comme des champignons et des routes construites tout près qui viennent dangereusement altérer la quiétude que recherchent les flamants roses.