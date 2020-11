© Copyright : DR

Kiosque360. Les dernières précipitations ont provoqué un nouveau drame. Un gendarme a été emporté par les flots dans la province de Sidi Kacem.

Les averses qu'a connues le Maroc ces derniers jours ont certainement redonné un peu de moral au secteur agricole qui souffre de la faible pluviométrie cette année encore. Mais elles ont aussi provoqué de nouveaux drames, comme ce qui s'est passé à Meknès dans la nuit de mercredi à jeudi.

Dans son édition de vendredi 6 novembre, Al Akhbar rapporte qu'un gendarme a perdu la vie dans la province de Sidi Kacem lorsqu'il a été surpris par un orage alors qu'il se rendait à son travail. Le quarantenaire, originaire de Marrakech et qui était en poste à Outita, célèbre pénitencier agricole de la région, a vu son véhicule emporté par les flots lorsqu'une rivière a débordé après les fortes pluies de ces derniers jours.

Dans les détails, Al Akhbar affirme que les services compétents ont été alertés de l'incident par un agent d'autorité. Ils ont alors lancé une vaste opération de recherche qui a débouché sur la découverte du véhicule et à l'intérieur l'uniforme du défunt et des équipements de fonction. Son corps a ensuite été retrouvé quelques kilomètres plus loin. Ce dernier a été emmené à la morgue de l'hôpital de Sidi Kacem. Une enquête, supervisée entre autres par le commandement de la gendarmerie, a été ouverte dans le cadre de ce drame.

Par ailleurs, la publication rapporte que la route provinciale reliant la ville de Sidi Kacem à la prison d’Outita souffre déjà depuis quelque temps d’une importante dégradation. De même, l'éclairage de nuit y est en panne. Ceci a d'ailleurs provoqué plusieurs accidents de la route ces derniers mois. Des appels au réaménagement de cette route ont été lancés.

Al Akhbar explique également que les dernières précipitations ont provoqué d'importants dégâts dans les villages de la région, notamment sur les terres agricoles. Elles ont également conduit à la coupure de plusieurs routes secondaires.