Port de Tanger Med: saisie de 1,3 tonne de cocaïne à bord d’un bateau de croisière

Plus de 1,3 tonne de cocaïne saisie, le lundi 18 octobre, à Tanger.

© Copyright : DR

Les services de la Sûreté nationale au port Tanger Med ont mis en échec hier, lundi 18 octobre 2021, une grande opération de trafic international de drogue et de psychotropes et ont saisi une tonne et 355 kg de cocaïne.