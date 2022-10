© Copyright : DR

Kiosque360. Des transporteurs qui acheminent informellement des marchandises vers le Maroc tentent d’exercer des pressions pour échapper aux contrôles des éléments de la douane opérant au port Tanger Med. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Environ 70 véhicules chargés de diverses marchandises et d’articles de contrebande en provenance notamment de France, d’Espagne, de Belgique et d’Italie, demeurent immobilisés par leurs conducteurs au port de Tanger Med. Ces transporteurs informels refusent de soumettre leurs marchandises aux contrôles des éléments de la douane opérant au port Tanger Med.

D’après les sources du quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 13 octobre, ces transporteurs seraient liés à des circuits de contrebande dans certaines pays de l’autre rive. Par leur mouvement de protestation, poursuit Assabah, ils tentent d’exercer des pressions sur les services douaniers pour échapper au contrôle des autorités compétentes.

«Depuis presque une semaine, ces transporteurs observent un sit-in sur les lieux en vue d’attirer l’attention du wali de la région afin d’intervenir en vue de régler leur problème», font savoir les mêmes sources. Et de préciser que «des contrebandiers louent d’immenses hangars sur l’autre rive pour stocker des marchandises avant de les acheminer vers le Maroc par les services de ces transporteurs informels».

Ces manœuvres interviennent après un mouvement de mutation dans les rangs des services de la Douane qui a touché plusieurs points de contrôle en vue d'insuffler du sang neuf au sein de certaines structures douanières afin d'en améliorer le rendement, indiquent les mêmes sources. Et d’ajouter enfin que les contrôles fréquents à l'aide de scanners ont permis, dernièrement, «de saisir pas moins de quatorze appareils sans fils, dont l’importation devrait être autorisée par les autorités compétentes, des fumigènes et des canots pneumatiques, en plus de plusieurs autres articles».