Kiosque360. Environ trois millions de Marocains vivent dans 179 communes précaires, concentrées dans trois régions. La ministre de tutelle promet de mettre en place une approche spatiale de la précarité sociale pour réduire les disparités territoriales et sociales. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Pas moins de 32% des communes précaires, soit 179 collectivités territoriales, sont concentrées dans les régions de Marrakech-Safi, Béni Mellal-Khénifra et Drâa-Tafilalet. Ces communes précaires abritent environ trois millions de Marocains, a indiqué, mardi, la ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, lors de la présentation des plans d’action de son département pour l’année 2023, devant la Commission de l'intérieur, des collectivités territoriales, du logement et de la politique de la ville au Parlement.

«Ces communes enregistrent des indicateurs de précarité, dépassant les 73%», a fait savoir la ministre, précisant que «64% des collectivités territoriales les plus précaires sont situées dans les zones montagneuses, soit 1.4 millions d’habitants». La réunion a été également une occasion de rappeler les résultats du programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) en milieu rural pour la période 2017-2021, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 10 novembre.

Ainsi, des statistiques ont été dévoilées par l’étude stratégique de l’évaluation à mi-parcours du PRDTS, lancée par la Commission nationale de développement de l’Espace rural et des zones de montagne.

Dans les détails, poursuit le quotidien, «8.137 projets ont été lancés au niveau des collectivités territoriales relevant du milieu rural, dont 7.066 projets d’infrastructures et 1.071 opérations d’acquisition de véhicules (ambulances, unités mobiles, bus scolaires…) et du matériel médical et scolaire». De même, «5.261 projets de développement liés à la lutte contre les inégalités territoriales et sociales ont été achevés à fin 2021».

Pour poursuivre ce chantier de réduction des disparités territoriales et sociales, la ministre de tutelle a affirmé que son département poursuivra sa politique de mise en place d'espaces inclusifs et prospères. Le ministère va procéder à la mise à jour du système d'aménagement du territoire et l'instauration d'une politique urbaine renouvelable.