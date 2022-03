© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (capture image vidéo)

Entre recul de la pluviométrie et approche du ramadan, les prix des légumineuses, notamment ceux des pois chiches, lentilles et fèves, grimpent en flèche. Le point avec les commerçants du marché des céréales et des légumineuses à Casablanca.

A quelques jours du ramadan, le prix de certaines denrées alimentaires, notamment les légumineuses, sont en hausse, même si le stock actuel est suffisant pour couvrir les besoins en ce mois sacré pour les catégories les plus consommées (pois chiches, lentilles et fèves).

Approché par Le360, Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales et des légumineuses de Casablanca, souligne que par rapport aux prix des autres denrées alimentaires, qui ont connu une hausse considérable ces derniers temps, les prix des pois chiches et des lentilles sont relativement raisonnables.

Dans le détail, les lentilles en provenance du Canada sont vendues entre 13 et14 dirhams le kilo au marché de gros. Elles sont vendues au détail à presque 16 dirhams le kilo. Quant au prix des lentilles produites localement, il peut aller jusqu’à 17 dirhams au marché de gros. Ce prix peut baisser jusqu’à 10 dirhams pour les lentilles récoltées l’année dernière, ajoute le responsable.

Pour ce qui est du prix des pois chiches, il oscille entre 9 et 15 dirhams le kilo au marché de gros. Les fèves sont, de leur côté, vendues à des prix élevés par rapport aux années précédentes, compte tenu du déficit des précipitations, relève Aziz Watiq.

Un autre commerçant déclare, de son côté, que les prix des légumineuses sont relativement élevés, notamment pour ce qui est des produits fortement consommés pendant le ramadan. Il affirme que les prix des pois chiches se situent entre 12 et 16 dirhams le kilo, les lentilles entre 14,5 et 16,6 dirhams le kilo et les fèves entre 9,5 et 12 dirhams.

A noter que selon un communiqué du chef du gouvernement, diffusé lundi soir à l'issue d’une réunion au sujet de la disponibilité et l’approvisionnement en produits alimentaires à l’approche du mois de ramadan, le stock actuel des légumineuses est suffisant pour couvrir les besoins du mois de Ramadan pour les catégories les plus consommées (pois chiches, lentilles et fèves).

Pour les pois chiche, les fèves et féveroles, le stock au niveau national est confortable assurant les besoins d’environ 7 mois de consommation. Pour les lentilles, la situation des stocks au niveau national est normale, assurant les besoins de consommation d’environ 4 mois.

Le suivi quotidien du marché depuis un mois montre que ce dernier sera en général approvisionné d’une manière satisfaisante. Toutefois, la vigilance reste maintenue pour certains produits, qui feront l’objet de contrôles de leurs prix par les autorités compétentes, en raison notamment de la persistance du déficit pluviométrique jusqu’à fin février, mais aussi en raison de la perturbation du marché international, précise ce même communiqué.