Photo montrant l’une des deux embarcations secourues par les marines marocaine et américaine, le mardi 4 janvier 2022.

Les marines marocaine et américaine ont secouru 103 migrants à bord de deux embarcations gonflables prenant l'eau à quelque 40 milles à l'ouest des côtes marocaines mardi soir, a annoncé, ce vendredi 7 janvier 2022, la marine américaine.

Le Centre de coordination de sauvetage de Las Palmas, basé dans les îles Canaries, a reçu un signal de détresse indiquant la présence de deux embarcations de migrants et a aussitôt informé les navires de la marine qui se trouvaient à proximité de l'emplacement relevé.

Trois navires des garde-côtes américains et une frégate de la marine royale marocaine se sont rapidement dirigés vers le lieu où se trouvaient les radeaux et ont ainsi pu sauver 103 migrants au total, a fait savoir la sixième flotte de la marine américaine, qui opère en Europe et en Afrique. L'information a été relayée par des médias américains, dont CNN.

US and Moroccan Navy rescue 103 migrants off African coast https://t.co/oiaC30x8ec — CNN Politics (@CNNPolitics) January 7, 2022

Les photos du sauvetage fournies par la marine montrent des radeaux blancs gonflables, particulièrement surpeuplés.

Tous les migrants ont été transférés à la marine marocaine une fois sortis de l'eau et stabilisés. Deux migrants décédés ont également été sortis des eaux.

«Les navires de la garde côtière étaient en déploiement de routine dans la région lorsqu'ils ont été envoyés au sauvetage des deux embarcations», poursuit la même source.