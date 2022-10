© Copyright : Le360

Le gouvernement a alloué une enveloppe de 300 millions de dirhams au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration pour donner un coup d’accélérateur aux procédures d’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques, apprend-on de la note de présentation du projet de loi de finances (PLF) 2023.

Le gouvernement affiche ainsi sa volonté pour le déploiement des axes de la loi organique n°26-16, promulguée en septembre 2019, relative à la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe et à son intégration dans l’administration.

Cela a été confirmé par la publication en 2022 de la circulaire n°1/2022 du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration sur l’accélération des procédures d’intégration de la langue amazighe dans les administrations publiques, lit-on dans le document.

Une enveloppe de 300 millions de dirhams a été allouée, au titre de l’année 2023, au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration pour prendre en charge le volet d’officialisation de la langue amazighe, contre 200 millions de dirhams en 2022.

Il est aussi prévu de doter les administrations publiques d’agents qui seront chargés de l’accueil et de l’orientation en langue amazighe et de faire figurer la langue amazighe dans les sites officiels des administrations, établissements publics et collectivités territoriales.

L’enveloppe budgétaire allouée à cet effet sera augmentée progressivement durant les prochaines années jusqu’à atteindre 1 milliard de dirhams à horizon 2025, avait souligné le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, dans sa note de cadrage du PLF 2023.

Au-delà du recrutement des agents d’accueil pour faciliter la vie des citoyens amazighophones au quotidien, l’Exécutif compte déployer 25 autres mesures durant la prochaine année afin d’intégrer l’usage de la langue amazighe dans les administrations publiques, l’éducation, la santé, la justice, les médias audiovisuels et le monde de la culture et des arts, précise la note de cadrage du PLF 2023, sans pour autant détailler ces mesures.