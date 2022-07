© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

Un groupe de 195 migrants, dont des femmes et des enfants, a été sauvé par les autorités marocaines, le soir du mercredi 29 juin 2022. Partis du Sénégal pour rejoindre l'Europe, ils se sont égarés en mer avant d’accoster en détresse sur la côte atlantique près de Bir Gandouz.

Pas moins de 195 migrants, partis du Sénégal pour rejoindre l’Espagne, ont échoué sur la côte atlantique du Sahara marocain, mercredi 29 juin 2022, à 40 km de la commune de Bir Gandouz. Perdus en mer pendant 7 jours, ils ont été secourus par les autorités marocaines dès leur arrivée.

Interrogés par Le360, ces migrants ont témoigné leur gratitude envers les autorités qui ont su leur porter secours. «Dieu merci, on aurait pu mourir, nous étions très fatigués et nous n'avions rien à manger. Heureusement que nous avons été sauvés et pris en charge par les autorités marocaines», indique un migrant rencontré sur les lieux.

Les migrants rescapés ont été transférés, le lendemain, jeudi 30 juin 2022, vers le centre d'hébergement de Bir Gandouz, afin de recevoir les soins nécessaires et obtenir de la nourriture, des vêtements et des médicaments jusqu’à ce que leur situation soit régularisée.

«Dès leur arrivée, nous avons veillé à ce que l’ensemble des rescapés puissent recevoir les soins adéquats, bien manger et obtenir tout ce dont ils ont besoin pour se reposer et se rétablir», souligne Farida Daânoun, responsable du centre d’hébergement de Bir Gandouz.