Kiosque360. Les services de police néerlandais ont arrêté à Amsterdam un faux homme d’affaires marocain. Ce dernier a arnaqué des dizaines de femmes auxquelles il promettait le mariage avant de disparaitre dans la nature. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le parquet près du tribunal d’Amsterdam a requis la prison ferme pour un faux homme d’affaires marocain accusé d’avoir escroqué des dizaines de femmes auxquelles il promettait le mariage.

Dans son édition du 22 novembre, le quotidien Assabah rapporte que les services de police néerlandais ont arrêté le mis en cause après le dépôt de plusieurs plaintes par des femmes auxquelles il aurait extorqué d’importantes sommes d’argent en leur promettant le mariage avant de disparaitre dans la nature.

Le prévenu a eu recours à de multiples subterfuges pour arnaquer ses victimes en utilisant plusieurs noms et en prétendant qu’il détient des sociétés au Maroc et aux Pays-Bas avant de leur faire part de son désir de se marier. Et pour leur montrer qu’il est sérieux, il leur fait savoir qu’il est contre les relations hors mariage. Ce qui pousse les victimes à s’attacher à lui surtout que son stratagème va parfois jusqu’à l’organisation de cérémonies de fiançailles en présence des proches de la femme sur laquelle il a jeté son dévolu. Mais, dès qu’il arrive à soutirer de l’argent à sa victime, il quitte la ville vers une nouvelle destination à la recherche d’une autre cible.

Assabah rapporte que l’enquête de la police néerlandaise a révélé que l’accusé choisissait, minutieusement, les filles désireuses de se marier. Il circulait souvent dans différentes voitures de location et leur faisait croire qu’il se déplace fréquemment entre les Pays-Bas et le Maroc pour qu’elles ne se doutent de rien.

Le faux homme d’affaires ne s’est pas contenté d’escroquer les filles qu’il a séduites car il n’a pas hésité à extorquer de l’argent à leurs familles et leurs proches. Pour ce faire, Il leur disait qu’il allait réaliser des projets d’investissement juteux pour leur demander de participer dans le capital de ses sociétés en leur promettant des profits faramineux. Plusieurs d’entre eux ont avoué qu’ils sont tombés dans les filets de l’escroc en lui remettant des dizaines de milliers d’euros croyant vraiment qu’il était un homme d’affaires prospère.