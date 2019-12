© Copyright : DR

La police néerlandaise a annoncé mardi avoir arrêté six suspects à travers les Pays-Bas, au lendemain de l'interpellation à Dubaï d'un trafiquant de drogues présumé, qualifié de criminel le plus recherché du pays.

Né au Maroc, Redouane Taghi, 41 ans, a été arrêté lundi dans une maison de Dubaï, aux Emirats arabes unis. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour meurtre et trafic de drogue. "Suite à cette arrestation, huit perquisitions ont été effectuées lundi soir et six suspects ont été arrêtés", a indiqué la police néerlandaise dans un communiqué. Les perquisitions se sont déroulées dans divers lieux des Pays-Bas, dont la capitale Amsterdam et la ville d'Utrecht (centre).

"Il s'agit de cinq hommes et d'une femme âgés de 29 à 45 ans", a ajouté la police. "Les suspects ont été arrêtés pour blanchiment d'argent, possession d'armes et possession de drogues", a-t-elle précisé. Chef présumé d'un gang de trafic de cocaïne, Redouane Taghi est soupçonné d'avoir commandité plusieurs meurtres. Il est également recherché au Maroc pour une fusillade dans un café en 2017 qu'il aurait ordonnée, selon les médias néerlandais.

La police des Emirats arabes unis a déclaré lundi que Redouane Taghi "est entré dans le pays via l'aéroport de Dubaï en utilisant un passeport et un visa avec une fausse identité". Elle a ajouté que M. Taghi vivait dans un quartier résidentiel de Dubaï "où il n'exerçait aucune activité criminelle". Dans une interview accordée à la radio-télévision publique néerlandaise NOS, le chef de la police de Dubaï Jamal Al Jallaf a affirmé que Redouane Taghi était arrivé dans la ville en 2016 et "quittait rarement sa maison".

Il était "très prudent" et gardait toujours les rideaux de sa maison fermés, a-t-il expliqué. Le parquet néerlandais estime que Redouane Taghi sera extradé aux Pays-Bas d'ici fin février, a rapporté NOS. Redouane Taghi avait attiré l'attention internationale en septembre lorsque l'avocat d'un témoin-clé dans une vaste affaire l'impliquant avait été abattu près de son domicile à Amsterdam.