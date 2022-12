© Copyright : Fahd Rajil

VidéoL’Université Mohammed V, à travers son président par intérim, Farid El Bacha, et l’Université de Bakou, par l’intermédiaire du vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Fariz Rzayev, ont décidé d’établir un partenariat académique pour promouvoir l’enseignement supérieur, l’innovation et la recherche scientifique.

L’instauration de ce partenariat, le premier du genre, a été décidée ce mardi 27 décembre 2022, lors d’une rencontre tenue au siège de l’Université Mohammed V, en présence notamment du vice-ministre azerbaïdjanais -qui effectue une visite de travail au Maroc- et d’une assistance nombreuse composée d’académiciens, de professeurs universitaires et d’étudiants.

«Ce partenariat va contribuer à rapprocher les deux cultures, les deux peuples et les deux pays», a déclaré Farid El Bacha. L’entrevue à l’Université Mohammed V de Rabat a été marquée par une série d’interventions liées en particulier au conflit qui oppose actuellement l’Azerbaïdjan à son voisin, l’Arménie. «Nous défendons notre intégrité territoriale», a expliqué le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères devant les participants.

Il faut rappeler qu’à l’occasion de son séjour à Rabat, le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Fariz Rzayev, a été reçu ce même mardi par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La nécessité de promouvoir la coopération bilatérale a été au centre de cet entretien. «L'Azerbaïdjan et le Maroc sont séparés par une vaste distance géographique, mais ils sont liés par une histoire, une culture et surtout une vision commune du développement souverain, du respect de l'intégrité territoriale de chacun et de l'importance de contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales», a déclaré le responsable de l’Azerbaïdjan.