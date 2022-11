© Copyright : DR

Kiosque360. S'estimant lésés par les derniers accords du dialogue social et lourdement impactés par la conjoncture actuelle, les retraités s'en remettent aux groupes parlementaires pour faire entendre leur voix et obtenir une justice sociale. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Les retraités placent leurs espoirs dans les groupes parlementaires pour faire entendre leur voix et obtenir justice quant à leur situation sociale. A ce propos, le bureau exécutif de l’association qui représente les retraités civils au Maroc vient d’adresser une missive au Parlement, appelant les différentes instances gouvernementales et non-gouvernementales à prendre les mesures adéquates pour améliorer leur situation sociale. En effet, l’instance considère que les retraités font partie des catégories sociales qui souffrent le plus actuellement, notamment en raison de la stagnation de leurs pensions.

Dans son édition du mercredi 2 novembre, Al Ahdath Al Maghribia se fait écho du contenu de cette lettre adressée aux groupes parlementaires. Dans celle-ci, il est expliqué que, malgré les sacrifices des retraités pour contribuer, lorsqu'ils étaient actifs, à l’essor de plusieurs secteurs et servir le développement du pays, ils ne bénéficie actuellement pas de l’intérêt qu’ils méritent. Les retraités seraient même, selon le quotidien, les victimes des accords conclus, ces dernières années, dans le cadre du dialogue social mené par le gouvernement avec les parties prenantes.

Ainsi, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, les retraités demandent une révision immédiate de leurs pensions, avec application d'un taux de revalorisation «adéquat» qui tienne compte des dernières évolutions du niveau de vie. Les doléances des retraités ne s’arrêtent pas là puisqu’ils sollicitent également une application rétroactive de cette augmentation, en prenant comme référence le mois de janvier 2020.

Par ailleurs, un nouvel appel à une réforme urgente des régimes des retraites a été fait à l’occasion de cette lettre transmise au Parlement, avec une insistance sur la prise en compte de plusieurs facteurs, dont l’amélioration du niveau de vie des retraités et leurs ayants droits, ainsi que la préservation de leurs acquis.

Comme le précise le journal, les demandes formulées par les retraités touchent également au volet de la couverture médicale, puisqu’ils appellent aussi à la mise en place d’un dispositif leur permettant d’être exonérés du règlement du différentiel entre les montants réels des soins et les prix de référence pris en compte par les régimes de couverture pour le remboursement. Ce dernier appel concerne l’ensemble des maladies et ne doit pas prendre en compte la nature de l’établissement de soins auquel s’adressent les patients.

A ces doléances, s’ajoutent d’autres requêtes relatives à des avantages en matière de fiscalité, de transport, ou d'accomplissement du pèlerinage. Une liste bien longue à laquelle le gouvernement aura du mal à répondre favorablement en totalité et sur le court terme, même avec le soutien des parlementaires auxquels s’adressent aujourd’hui les retraités.