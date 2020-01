© Copyright : Brahim Taougar le360

Kiosque360. Les habitants de Marrakech se sont définitivement débarrassés des sabots, en cette nouvelle année 2020. En effet, Avilmar a libéré le dernier point de stationnement en zone horodateurs, Arsat Maach.

Bonne nouvelle pour les automobilistes de Marrakech: leurs voitures ne seront plus immobilisées par la pose du sabot, révèle le quotidien arabophone Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce mercredi 8 janvier 2020. La publication casablancaise indique ainsi qu’Avilmar, la société en charge de la gestion déléguée du stationnement dans la ville ocre, a libéré, début 2020, le dernier point de stationnement en zone horodateurs, Arsat Maach.

La gestion déléguée du service de stationnement de la ville de Marrakech a été confiée, le 15 janvier 2010 et pour une durée de dix ans, à Avilmar, société de développement local, fruit d'un partenariat entre la ville de Marrakech et la CDG, rappelle Al Ahdtah Al Maghribia. Le capital de la société est détenu à hauteur de 51% par la ville de Marrakech et de 49% par CG Park, filiale de CDG Développement. Le but de ce partenariat était de veiller aux intérêts des automobilistes de Marrakech et de résoudre les problèmes de stationnement que connaissait la ville ocre, ajoute le journal.

Cependant, les citoyens de la ville ont déposé des plaintes dès l’entrée en service d’Avilmar, estimant que la pose de sabot était une pratique illégale puisque les amendes appliquées ne figurent nulle part dans le code de la route, le code pénal, ni dans un quelconque texte réglementaire.

Avec l’arrivée du maire PJDiste, Mohamed Larbi Belcaid, la ville se serait presque désengagée vis -à-vis de la société en limitant sa gestion au parking d'Arsat Maach, près de la place Jemaa el-Fna.