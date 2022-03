© Copyright : DR

Kiosque360. La traversée spéciale Tanger Med-Marseille, organisée par l’ambassade de France au Maroc, a failli virer au drame. Si aucune perte humaine n’est à déplorer, plusieurs dégâts matériels ont été recensés. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le 12 mars dernier, l’ambassade de France au Maroc organisait une traversée maritime spéciale reliant Tanger Med à Marseille. Alors que les frontières maritimes du Royaume sont encore fermées, cette opération, mise en place en coordination avec les autorités marocaines, était censée permettre aux Français, aux citoyens européens et aux résidents permanents en France voyageant à bord d’un véhicule immatriculé en Europe de rentrer.

Une traversée qui a failli virer au drame, raconte le quotidien Al Akhbar dans sa livraison du 16 mars. En effet, l’appareillage du ferry affrété par la compagnie maritime Méridionale s’est fait dans des conditions météorologiques défavorables, en raison des vagues hautes qui ont compliqué la traversée. Une situation qui a provoqué la panique à bord du ferry, tout en entraînant de grosses pertes matérielles.

D’après Al Akhbar, ces pertes concernent principalement les voitures. Les automobilistes devraient être indemnisés pour l’endommagement de leurs véhicules. "Ce qui s’est passé était horrible", racontent des passagers dans les colonnes du quotidien. “Il aurait été plus judicieux de reporter la traversée, du moins d'éviter les lignes maritimes marquées par les hautes vagues", ajoutent les sources d’Al Akhbar. Et de s’interroger sur l’utilité des services de contrôle à bord du ferry, censés alerter sur les conditions météorologiques comme prélude à tout appareillage. "Comment est-il possible de risquer la vie d’une centaine de voyageurs?"

Pour rappel, cette opération organisée par l’ambassade de France au Maroc était dédiée aux Français, aux citoyens européens et aux résidents permanents en France voyageant à bord d’un véhicule immatriculé en Europe. Les voyageurs ont été appelés par la compagnie La Méridionale par ordre d’inscription, dans la limite des places disponibles. La priorité était accordée aux personnes déjà munies d’un billet de la compagnie.