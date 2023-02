Oukaïmeden, cette belle station de ski au potentiel encore sous-exploré

En période hivernale, les amateurs de ski n’attendent qu’un signal: que le Haut Atlas dresse vers l’azur ses glaives de pierre saupoudrés de neige. Cette année, le massif montagneux du Haut Atlas affiche peu de contraste et la neige est si abondante que la première station de ski du Maroc est, par moments, difficile d’accès.

Un épais manteau de neige recouvre les toits des maisons. Et à en croire les locaux, on avoisine parfois les 2 mètres de neige. Un peu plus bas dans la commune de l’Ourika, des torrents de pluie mêlée de flocons de neige semi-fondue s’abattent sur la vallée la plus peuplée de la province d’Al Haouz.

En ces temps de froid extrême, les autorités locales se mobilisent jour et nuit pour mener à bien les actions d’épandage sur la voirie afin de faire fondre le verglas, en particulier sur le tronçon menant à Oukaïmeden. L’objectif: permettre aux gens de se rendre à cette station, qui culmine à plus de 2.600 mètres d’altitude.

«Station de ski»

Mais le froid malgré ses contraintes est une aubaine pour la population locale qui vit au rythme des flux de touristes venus admirer cette belle attraction naturelle. «Nous sommes toujours prêts à accueillir les touristes marocains et étrangers. On n’attend que cela», s’enthousiasme Mustapha Ait Ali, propriétaire d’un café-restaurant sur place.

Lire aussi : Grâce aux vacances et aux chutes de neige, voici comment se porte aujourd’hui le tourisme de montagne au Maroc

Pourtant, la station de ski n’a de cela que le nom. Le ski est pratiqué à l’état sauvage: des loueurs de matériel qui s’improvisent moniteurs, des pistes mal entretenues et un télésiège en panne à l’heure actuelle. S’ajoute à cela l’absence d’aire de stationnement et de service de collecte de déchets, ce qui contraint la plupart des visiteurs à jeter leur ordures près du lac. «Les gens viennent ici passer un bon moment mais ne prennent pas soin de cet environnement, qui pourtant leur offre un beau cadre de dépaysement», regrette le jeune Ibrahim, habitant de la commune d’Oukaïmeden.

Pour le reste, Oukaïmeden offre un spectacle dépaysant pour les amoureux de la montagne. Les plus oisifs, eux, pourront profiter de la vue imprenable sur l’Atlas d’une terrasse de café à Marrakech.