Les services de sécurité de la ville d'Oujda ont interpellé, ce mercredi 19 octobre 2022, deux individus d’origine soudanaise pour implication présumée dans l'organisation d’opérations d'immigration illégale et ce, après avoir arrêté un peu plus tôt dans la journée 55 personnes pour entrée illégale sur le territoire national.

Les mis en cause seraient impliqués dans l’organisation d'opérations visant à faciliter l'entrée des candidats à l'immigration clandestine sur le territoire national et à les orienter et les accompagner pour qu’ils se rendent à Melilia ou à Sebta, afin de prendre d'assaut les clôtures frontalières.

Après avoir procédé à une perquisition du domicile des suspects, situé près de la place Sidi Ziane, 274 crochets en fer identifiés comme des outils utilisés pour le franchissement de clôtures ont été saisis par la police.

