Les libraires du Maroc dénoncent une main mise du ministère de l'Industrie dans l'opération "Un million de cartables". Le département de Moulay Hafid Elalamy réagit et apporte des explications.

A un mois du démarrage de l'opération Un million de cartables, la polémique enfle. Les libraires et les fabricants de cartables dénoncent une main mise du ministère de l'Industrie, du commerce, de l'économie verte et numérique. Pour la première fois depuis son lancement en 2009, cette opération implique cette année le département de Moulay Hafid Elalamy et les professionnels du livre sont mécontents.

"D'habitude, il y a un seul appel d'offres qui regroupe les livres, les fournitures scolaires et les cartables. Mais cette année, non seulement on nous prive des cartables, sous prétexte d'encourager le produit national, mais en plus le marché a été attribué de gré à un gré à une entreprise", dénonce Hassan Kamoun, président de l'Association des libraires indépendants du Maroc.

Contactée par le360, une source au ministère de l'Industrie dément ces propos. "Il y a eu une large consultation à laquelle ont postulé 9 entreprises à travers trois fédérations professionnelles: celle du textile, du cuir et celle de la plasturgie. Au final, quatre entreprises ont été retenues en commission à laquelle ont pris part le ministère de l'Intérieur et celui de l'Education nationale".

Les cartables seront distribués par les quatre fabricants qui ont été sélectionnés. " Il n'y aura pas d'intermédiaires. Les fabricants distribueront eux-mêmes les cartables", précise la même source au ministère de l'Industrie.

Ce que craignaient les libraires a fini par arriver. "Notre seule véritable marge -jusqu'à 20 dirhams- se fait à travers les cartables, là on nous enlève le cartable, et c'est une véritable perte pour nous", souligne Hassan Kamoun.

Pour rappel, l'opération "Un million de cartables" se déroule chaque année à la fin du mois d'août. Elle est chapeautée par le ministère de l'Intérieur à travers l'Initiative nationale du développement humain (INDH). Mais cette année, une fois n'est pas coutume, le ministère de l'Industrie a été chargé de lancer la consultation pour la fabrication de cartables 100% marocains.