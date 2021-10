© Copyright : DR

Kiosquele360. Les services de police de Fès ont lancé, pendant un mois, une campagne d’assainissement qui a permis d’interpeller des centaines de grands délinquants dont près des deux tiers faisaient l’objet de mandats de recherche à l’échelle nationale.

Une campagne d’assainissement lancée par les services de police de Fès, pendant une période d’un mois, a permis d’interpeller 944 individus dont 594 faisaient l’objet de mandats de recherche à l’échelle nationale pour divers délits et crimes. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mercredi 6 octobre, que 350 parmi ces délinquants ont été arrêtés en flagrant délit de vol avec violence et sous la menace de l’arme blanche. Les agression physiques et sexuelles, la pédophilie ainsi que l’atteinte à la morale publique et aux bonnes mœurs constituent les crimes les plus commis par les individus interpellés.

Les violations de l’Etat d’urgence sanitaire, les crimes financiers, le trafic de drogue et des psychotropes viennent en deuxième lieu après les crimes précités. Au cours de cette opération coup de poing, les services de police de Fès ont saisi plus de 118 kilogrammes de Hachich et ses dérivés, une quantité non négligeable de cocaïne, 729 bouteilles de boissons alcoolisées, 886 comprimés de psychotropes, 237 motos qui ont servi au transport de la drogue ainsi que 120 armes blanches.



Le quotidien Assabah rapporte que selon une source policière les arrondissements de police ont déféré devant le parquet général, pendant cette période, 358 individus poursuivis pour ivresse publique manifeste. Par ailleurs 5152 personnes ont été arrêtées durant cette campagne dont 3643 pour le non respect du port de masque de protection et 1509 pour violation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le cadre de la lutte contre le transport clandestin, la police a arrêté 56 personnes qui s’adonnaient à ce trafic. L’unité mobile de la police de secours a saisi 360 motos et des triporteurs dont les propriétaires ne disposaient d’aucun document y affèrent. Il s’est avéré après enquête que ces engins étaient utilisés pour commettre des crimes notamment les vols avec violence et le trafic de stupéfiants.