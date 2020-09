© Copyright : AFP

Saïd Boukannouf, dit «Ould Lkhribgui» et surnommé aussi «Reb chrab» («le dieu de l’alcool»), a été incarcéré hier, mardi 8 septembre 2020, à la prison Oukacha sur décision du Procureur général du Roi. En voici les raisons.

Saïd Boukannouf, plus connu sous son sobriquet, Ould Lkhribgui, présumément impliqué dans l’affaire de l’alcool frelaté révélée par l’opération «Bacchus» lancée ces tous derniers jours par la DGSN, a été incarcéré hier, mardi 8 septembre, à la prison de Oukacha, apprend Le360 de sources judiciaires.

Saïd Boukannouf devra se présenter à nouveau dans les jours à venir devant un juge d’instruction, alors qu’une enquête est toujours en cours pour faire la lumière sur un grand business, mené en toute illégalité, lequel a été à l'origine d’immenses fortunes.

Vendredi 4 septembre, les hommes de Abdellatif Hammouchi ont lancé une opération coup de poing, nommée «Bacchus» (dieu de la mythologie romaine, du vin et des bacchanales).

Cette opération, simultanément menée dans plusieurs villes, a concerné des dépôts et débits de boissons à Casablanca, Had Soualem, Khouribga, Beni Mellal, Fqih Ben Saleh et Oued Zem, qui appartiennent tous à Ould Lkhribgui

Selon un communiqué de la DGSN, les perquisitions opérées, de manière concomitante, dans une dizaine de dépôts et débits de boissons à Casablanca, Béni Mellal, Khouribga et Oued Zem ont permis de saisir près de 1 million de bouteilles d’alcool importées, et de 203.016 vignettes fiscales, en plus d’une somme d’argent de près de 10 millions de dirhams.

Selon les informations dont nous disposons, Saïd Boukannouf se trouve à la tête d’un véritable empire, avec des ramifications dans tout le pays, et dont les «navires amiraux» sont surtout basés à Casablanca avec des dépôts disséminés ailleurs dans d’autres villes.

«Reb chrab» a aussi été le propriétaire et le gérant de trois sociétés: «Les Caves des provinces SARL», les «Caves Kensououssi» et «Caves La Gironde Beverages distribution».

Chacune de ces entités est dotée d’un capital social allant de 1 à 5 millions de dirhams. La plupart ont été créées dès l'année 2002.