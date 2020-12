© Copyright : DR

Un «Groupe des Amis pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles» a été créé aux Nations Unies à l’initiative du Maroc, des pays membres de l’Union Européenne et d'autres pays des cinq continents.

L’ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU à New York, Omar Hilale, et le représentant de l’Union Européenne (UE), ont lancé, en collaboration avec les ambassadeurs d’Argentine, de Mongolie, de Nouvelle-Zélande, de Turquie et de Namibie, le «Groupe des Amis pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles».

La vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, l’une des principales partisanes de cette initiative, aux côtés plus de 200 représentants des Etats Membres de l'ONU, du système onusien et de membres de la société civile, qui partagent l'ambition d'éradiquer la violence faite aux femmes et aux filles partout dans le monde, ont participé à la cérémonie de lancement de cette initiative.

Dans une déclaration introductive, Omar Hilale a souligné que ce "Groupe des Amis" était une manifestation importante de solidarité internationale et d'engagement à protéger et à faire respecter les droits humains des femmes et des filles dans toutes les régions du monde.

Tout en remerciant les 81 ambassadeurs, représentants les cinq régions du monde, qui ont rejoint ce "Groupe des Amis" à son lancement, Omar Hilale a expliqué que cette nouvelle plateforme sera ouverte à tous les pays qui partagent ses valeurs et ses objectifs fondamentaux et proposera un forum à même de rassembler des expertises et améliorer la coordination, le plaidoyer et l'action sur ces problématiques au siège de l'ONU, à New York.

Ce Groupe des Amis compte, entre autres, organiser des réunions ministérielles pendant la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU, à la Commission de la Condition de la Femme (CSW), au Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), et pendant les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes qui se déroulent, annuellement, du 25 novembre au 10 décembre.

L’ambassadeur du Maroc à l'ONU, conjointement avec ses homologues de l’Union Européenne, d’Argentine, de Mongolie, de Nouvelle-Zélande, de Turquie et de Namibie, avaient déjà lancé, en avril dernier, une initiative à l’ONU pour soutenir l’Appel du Secrétaire général de l’ONU à mettre fin à la violence dans les foyers. Cette initiative a recueilli le soutien de 146 Etats membres et Observateurs de l’ONU.