Les autorités sont décidées à imposer le pass vaccinal pour l’accès aux administrations. Cette mesure va concerner également les fonctionnaires et ce, dès ce jeudi 21 octobre 2021.

Il faudra justifier d’un pass vaccinal dès ce jeudi 21 octobre, pour accéder aux administrations et autres lieux publics comme les restaurants, les cafés et autres grandes surfaces. De sources informées, Le360 apprend que les ministres du gouvernement Akhannouch ont diffusé, ce mercredi 20 octobre, des circulaires, à l’attention de leurs services centraux et extérieurs, pour l’application de la décision des autorités publiques.

Mais, contrairement à ce que pourraient croire certains, cette mesure sera appliquée également aux fonctionnaires des établissements publics, semi-publics et privés.

Mais que faire des fonctionnaires qui ne disposent pas d’un pass vaccinal? «Ils doivent justifier d’une raison valable pour ne pas en avoir un (maladies les ayant empêchés de se faire vacciner par exemple). Pour les autres, cela dépendra de ce que décideront les autorités», répond un haut cadre d’un département ministériel.

"Nous allons procéder, dans un premier temps, avec beaucoup de souplesse. Après, c'est aux autorités de décider, par voie réglementaire, de la marche à suivre. En tant que ministre, je ne peux pas interdire l'accès d'un fonctionnaire à son travail sans base légale", nous explique un ministre du gouvernement Akhannouch.

La circulaire du ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication relative au pass vaccinal.

Et qui aura la charge de contrôler les pass vaccinaux? Là aussi, c’est le flou total, mais, dans un entretien à paraître ce jeudi sur les colonnes de nos confrères du journal Assabah, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a affirmé que ce contrôle devra être exercé par les administrations concernées.

Le ministre de la Santé a ajouté que les autorités publiques allaient mener des inspections rigoureuses et régulières pour s’assurer du respect de ces mesures.